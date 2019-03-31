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В Харькове наглый вор обчистил шкафчики в детском саду: в сети показали фото
В Харькове в одном из детских садов наглый вор обокрал детей. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества Харьков City.
«Харьков, давайте поможем найти это „животное“ и наказать его! #НамПишутХарьков „На скринах дата 22 марта. Пришёл в садик обчистил детские шкафчики, украл обувь и ещё что-то, на фото кульки узнанные родителями. Сегодня пи… р пришёл в садик опять, бдительная мать вызвала копов, но он успел скрыться до их прибытия. Зав садиком заявление в полицию написала. У родителей паника лёгкая, хз что там у него в голове, кроме воровства“», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Житомире 23-летняя работница одного из детских садиков попалась на обворовывании детей. Похищенные у детей золотые серьги и другие украшения воспитательница сдавала в ломбарды.
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