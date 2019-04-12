Политика

Макрон в Париже 12 апреля встречается с кандидатами в президенты Украины: что об этом известно

В Париже 12 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Елисейском дворце двух кандидатов в президенты Украины — Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Одним из главных вопросов этих переговоров будет судьба «нормандского формата», создателем и гарантом которого является Франция.

В том, что французский президент принимает сразу и действующего президента Украины и простого кандидата в президенты, нет ничего необычного, заявляют в Елисейском дворце. И ссылаются на то, что Эмманюэль Макрон за несколько дней до израильских выборов, 5 апреля, встречался в Париже с «центристом» Яиром Лапидом, соперником Биньямина Нетаньяху.

Французские власти все-таки предупредили действующую власть Украины о встрече Макрона с оппозиционером, сообщает RFI.

«Как это ни удивительно, мне известно о том, что Зеленский поедет к Макрону. Потому что по дипломатическим каналам французы координировались по этому вопросу с украинской стороной», — заявил Олег Медведев, представитель штаба Петра Порошенко.

В Елисейском дворце подчеркнули, что Порошенко и Зеленского в Париже встретят по-разному. Зеленскому приготовлен «более неформальный» прием, а действующего президента Украины на ступеньках Елисейского дворца будет приветствовать французская Республиканская гвардия.

Зеленского в Елисейском примут первым, а Порошенко — вторым. Перед этим 12 апреля у президента Украины в Берлине запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как писали «ФАКТЫ», 11 апреля вечером президент Украины Петр Порошенко пришел на прямой эфир телепередачи «Право на власть» на телеканале «1+1» и вызвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты. Тот отказался, заявив, что едет на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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