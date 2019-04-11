Политика

Аласания объяснил, почему невозможен телемост между Порошенко и Зеленским

Телемоста в эфире «Суспільного» между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не будет. Об этом заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

«Телемост запрещен правилами дебатов. Его не будет. Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно», — заявил он, передает theБабель.

Аласания сомневается, что команда Зеленского появится на дебатах в студии «Суспільного».

«Они не заинтересованы в дебатах», — подчеркнул он.

Как писали «ФАКТЫ», 11 апреля глава предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов предложил провести дебаты между кандидатами в президенты с помощью телемоста.

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