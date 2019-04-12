На Харьковщине подростки сняли на камеру изнасилование ребенка и продавали видео в школе

Происшествия

Жуткий случай произошел в селе Песочин Харьковской области. Трое подростков — два ученика 8-го класса и девятиклассник — заманили 6-летнего мальчика-инвалида из многодетной семьи в здание полуразрушенной аптеки и изнасиловали. Весь процесс школьники снимали на телефон. Об этом «ФАКТАМ» рассказала жительница села Песочин Валентина. Женщина попросила не указывать своей фамилии.

— У нас не такое большое село и слухи распространяются достаточно быстро. Мой сын учится в четвертом классе. И вот он как-то подходит ко мне и спрашивает: «Мама, а что такое «изнасилование»? Я, честно говоря, опешила. Интересуюсь: «Где ты такое услышал?» — «Да у нас в школе мальчишки видео продают за 50 гривен. Говорят, что там про изнасилование. Там про Вовку, ну того, который плохо говорит».

Я сразу поняла, про какого Вовку идет речь. Этот мальчик из многодетной семьи. Он немного отстает в развитии. От сына узнала, какие именно мальчишки предлагали ему купить то самое видео.

Валентина тут же побежала в школу, чтобы поговорить с учителями.

— Мне сказали в учительской, что от детей знают, что старшеклассники вроде бы продают видео, где они изнасиловали шестилетнего Вову. Педагоги опросили учеников. Все как в рот воды набрали. Говорят, что никакого видео никто не видел. Мол, это просто Витька ходит по школе и хвастается. А вообще эти ребята, которых обвиняют в изнасиловании, как мне сказали в школе, «проблемные».

Валентине удалось поговорить с одноклассниками насильников.

— Я была шокирована. Витя и его друзья Паша и Костя (имена изменены) как ни в чем не бывало, ходят в школу. Сама видела, как одноклассники говорили одному из насильников: «Ну вы, пацаны, красавцы. Мы посмотрели это видео». А когда я подошла к ним, они снова начали говорить, что никакого видео не существует.

Одна девочка рассказала, что мальчишки из ее класса говорили между собой: «Вот, как оказывается, можно получить удовольствие, чтобы и детей не было». Это страшно! Никто не осудил поступок насильников, а наоборот, гордятся ими. А если и другие захотят попробовать? Это что же, целая школа малолетних маньяков будет?

Валентина на всякий случай пока решила не отпускать своего сына в школу.

— В село приезжала полиция. Так двое из тех троих насильников спрятались в больницу. А старший по-прежнему ходит в школу и пользуется авторитетом у одноклассников.

Как удалось выяснить «ФАКТАМ» от источника в правоохранительных органах, мама 6-летнего Вовы узнала о том, что случилось с ее сыном, лишь три дня спустя. Рассказал об этом ей еще один сын — 11-летний Дима, который в тот момент, когда это случилось, можно сказать, спас брата.

— Старшие мальчишки предложили младшим поиграть в прятки. Заманили Вову в полуразрушенное здание. Следом зашел и его 11-летний брат. Но старшеклассники вытолкали мальчика и закрыли дверь. Понимая о том, что с Вовой делают что-то нехорошее, Дима начал выламывать дверь. Потом забрал брата и пошел домой. Маме сначала не стал ничего рассказывать.

Самое интересное заключается в том, что мама Вовы отказалась вести своего ребенка на экспертизу. Сказала, что слышала, что через трое суток все равно не остается никаких следов изнасилования. Сам Вова ничего толком рассказать не может, — сообщил источник в полиции.

— Было открыто уголовное дело по статье «Изнасилование малолетнего». Санкция этой статьи предусматривает наказание на срок до 15 лет лишения свободы. Полиция пока собирает доказательства. Но самого главного — видеоролика — мы так пока и не нашли, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции Харьковской области. — Мама мальчика ведет себя странно. Сначала она написала заявление в полицию. Потом, на следующий день, написала встречное заявление, в котором попросила… ничего не расследовать. Потом снова написала заявление… Уголовное производство открыто, и вне зависимости, есть заявление или нет, полиция будет расследовать это дело.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Чернигове четверо подростков среди бела дня жестоко избили, а потом пытались изнасиловать 10-летнюю девочку.

Затем скандал вокруг «избиения» школьницы в Чернигове получил продолжение: в полиции раскрыли подробности.

Между тем жительница Винницкой области снимала и продавала порно со своим двухлетним сыном.

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