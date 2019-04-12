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Мир

Премьер Армении не смог ответить на вопрос "Чей Крым?"

15:58 12 апреля 2019 179
Никол Пашинян
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти после массовых акций протеста, в ПАСЕ ушел от ответа на вопрос «Чей Крым?».

Политик попытался увести разговор в сторону того, что он за диалог, стабильность и развитие, отметив, что находится в неплохих отношениях как с Киевом, так и с Москвой.

«Часто мы в такой ситуации, когда две стороны конфликта являются нашими друзьями. Очень трудно делать выбор между другом и другом. Наш глобальный выбор — это мир, диалог, стабильность и развитие», — цитирует Пашиняна «Громадське».

Напомним, Армения оказалась в списке 18 государств, которые на заседании Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали против жесткой резолюции по ситуации в Крыму и Азовском море.

Как сообщали «ФАКТЫ», Европейский Союз никогда не признает аннексию Крыма, а также проведенные Россией «выборы» на оккупированном полуострове. В ЕС призвали государства ООН присоединяться к введенным Европой санкциям против РФ.

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