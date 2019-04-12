Путин — убийца? Игорь Кондратюк задал важный вопрос кандидам в президенты

Накануне заявленных дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в социальных сетях запустили флешмоб с хэштегом #Єпитання. Известный телеведущий Игорь Кондратюк присоединился к акции и опубликовал свой вопрос к кандидатам. Видео опубликовано в Facebook на странице «Рух Чесно».
«Сможете ли вы повторить:"Россия — агрессор, Путин — убийца?», — такой вопрос адресовал кандидатам в президенты Igor Kondratiuk.
Ведущий также призвал присоединяться к акции и выкладывать видео с вопросами для дебатов в комментариях.
Отметим, согласно условиям флешмоба, пользователям нужно записать 15-секундный ролик со своим вопросом и разместить в Facebook, Instagram или Twitter с хештегом #Єпитання. Интересные вопросы могут попасть в эфир во время трансляции дебатов.
Напомним, после длительных переговоров и изменения дат, штабы кандидатов в президенты все же согласовали место и дату проведения дебатов. В НСК «Олимпийский» подтвердили получение запросов по проведению дебатов 19 апреля от штабов двух кандидатов в президенты Украины — Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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