Путин — убийца? Игорь Кондратюк задал важный вопрос кандидам в президенты

Политика

Накануне заявленных дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в социальных сетях запустили флешмоб с хэштегом #Єпитання. Известный телеведущий Игорь Кондратюк присоединился к акции и опубликовал свой вопрос к кандидатам. Видео опубликовано в Facebook на странице «Рух Чесно».

«Сможете ли вы повторить:"Россия — агрессор, Путин — убийца?», — такой вопрос адресовал кандидатам в президенты Igor Kondratiuk.

Ведущий также призвал присоединяться к акции и выкладывать видео с вопросами для дебатов в комментариях.

Отметим, согласно условиям флешмоба, пользователям нужно записать 15-секундный ролик со своим вопросом и разместить в Facebook, Instagram или Twitter с хештегом #Єпитання. Интересные вопросы могут попасть в эфир во время трансляции дебатов.

Напомним, после длительных переговоров и изменения дат, штабы кандидатов в президенты все же согласовали место и дату проведения дебатов. В НСК «Олимпийский» подтвердили получение запросов по проведению дебатов 19 апреля от штабов двух кандидатов в президенты Украины — Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter