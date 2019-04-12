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Дебатам быть: "Олимпийский" получил подтверждение из штабов обоих кандидатов
В НСК «Олимпийский» подтвердили получение запросов по проведению дебатов 19 апреля от штабов двух кандидатов в президенты Украины — Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщается на официальном сайте стадиона «Олимпийский» в Киеве.
«Государственным предприятием НСК „Олимпийский“ инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», 11 апреля вечером президент Украины Петр Порошенко пришел на прямой эфир телепередачи «Право на власть» на телеканале «1+1» и вызвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты. Тот отказался, заявив, что едет на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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