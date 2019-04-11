В штабе Зеленского выдвинули новое требования к дебатам

Политика

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского предлагает провести дебаты между кандидатами по телемосту в прямом эфире. Об этом во время брифинга сказал председатель штаба команды «Зе» Иван Баканов.

«Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на „Суспільном“, а мы будем на НСК „Олимпийском“, пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире», — сказал Баканов.

Напомним, штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского направили запросы на НСК «Олимпийский» относительно проведения дебатов. Отмечается, что от представителя действующего главы государства запросы поступили на 14 и 19 апреля, а из штаба Зеленского — на 19 апреля 2019 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», по словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, дебаты на стадионе могут обойтись кандидатам в 6 млн гривен. При этом ЦИК дала исчерпывающие разъяснения по поводу дебатов перед вторым туром президентских выборов. Дебаты, которые прописаны в законе о выборах президента и которые финансируются из госбюджета, должны проходить в студии Общественной телерадиокомпании в Киеве.

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