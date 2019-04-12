"Результат украинских выборов": экс-депутат Госдумы назвал причину увольнения "правой руки" Суркова

Мир

Первый тур президентских выборов в Украине уже отразился на российских чиновниках. Экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев на одном из телеканалов заявил, что в Кремле не довольны работой пропагандистов во время предвыборной гонки. В связи с этим президент Путин уволил «куратора» Олега Говоруна.

Политик подчеркнул, что вне зависимости от результатов первого тура, Украина выиграла.

«Я понимаю, что вопрос связан с поддержкой разных кандидатов. Можно судить о том, что Олега Говоруна — правую руку Суркова, многолетнего соратника, начальника управления, которое курировало Украину, уволили. Это результат украинских выборов», — пояснил он.

По его словам, прогресс с точки зрения демократии, который произошел, рано или поздно даст эффект как в экономике, так и с точки зрения благосостояния граждан.

Напомним, после отставки Олега Говоруна его обязанности будет исполнять Алексей Филатов. Он несколько лет занимал в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России пост главного советника, курировал отношения России с Южной Осетией. В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал «куратором» террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», которые контролируют часть территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Вместе с тем, политолог Владимир Цибулько считает, если шоумен Владимир Зеленский одержит победу на президентских выборах, Украина не сможет избежать полномасштабного вторжения Российской Федерации. По данным секретаря СНБО Александр Турчинова, на наших границах уже сосредоточены очень серьезные силы противника.

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