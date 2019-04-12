- 20:45 Алина Бережная принесла Украине еще одно «золото» чемпионата Европы по борьбе
- 20:37 Команду украинок назвали лучшими математиками Европы
- 20:24 В пункте пропуска на линии разграничения пожилой мужчина умер из-за неорганизованности боевиков
- 20:16 ЦИК определила для Порошенко и Зеленского эфирное время на радио и ТВ
- 19:56 «Мариуполь» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
- 19:49 Ровно 130 лет назад родился великий комик Чарли Чаплин
- 19:46 "Повар Путина" Пригожин решил ликвидировать компанию, замешанную в скандале с массовым отравлением школьников
- 19:26 У Зеленского рассказали о встрече с Макроном, состоявшейся при поддержке Порошенко
- 19:13 Путин "обеднел" на 10 миллионов: обнародована декларация
- 19:02 В Украине узаконили электронные полисы автогражданки: что важно знать
ЦИК определила для Порошенко и Зеленского эфирное время на радио и ТВ
Центральная избирательная комиссия утвердила порядок предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на «Общественном». Решение принято на заседании ЦИК в пятницу, 12 апреля.
Отмечается, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины два дня будет транслировать выступления кандидатов.
В среду, 17 апреля, на «Общественном радио» Владимиру Зеленскому предоставлено эфирное время с 19:00 до 19:30, Петру Порошенко — с 20:00 до 20:30.
В четверг, 18 апреля, на «Общественном телевидении» Зеленскому предоставлено эфирное время с 20:00 до 20:30, Порошенко — с 20:51 до 21:21.
В соответствии с законом, эфирное время предоставляется за счет и в пределах средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 11 апреля неожиданно пришел на канал «1+1» на теле-шоу «Право на власть» и пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты. Диалог между кандидатами состоялся нетолерантный, виной было поведение шоумена Зеленского.
Как сообщали «ФАКТЫ», штабы обоих кандидатов в президенты передали на НСК «Олимпийский» запросы по проведению дебатов 19 апреля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..