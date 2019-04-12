Политика

ЦИК определила для Порошенко и Зеленского эфирное время на радио и ТВ

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на «Общественном». Решение принято на заседании ЦИК в пятницу, 12 апреля.

Отмечается, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины два дня будет транслировать выступления кандидатов.

В среду, 17 апреля, на «Общественном радио» Владимиру Зеленскому предоставлено эфирное время с 19:00 до 19:30, Петру Порошенко — с 20:00 до 20:30.

В четверг, 18 апреля, на «Общественном телевидении» Зеленскому предоставлено эфирное время с 20:00 до 20:30, Порошенко — с 20:51 до 21:21.

В соответствии с законом, эфирное время предоставляется за счет и в пределах средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 11 апреля неожиданно пришел на канал «1+1» на теле-шоу «Право на власть» и пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты. Диалог между кандидатами состоялся нетолерантный, виной было поведение шоумена Зеленского.

Как сообщали «ФАКТЫ», штабы обоих кандидатов в президенты передали на НСК «Олимпийский» запросы по проведению дебатов 19 апреля.

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