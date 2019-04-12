Украина

В штабе Зеленского нашли оправдание его хамству в телеэфире с Порошенко

Слишком эмоциональное и не совсем толерантное поведение кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во время прямого эфира с действующим главой государства Петром Порошенко связано с «большим объемом грязи», который выливается на шоумена со стороны оппонента. Так невежливое отношение к гаранту объяснил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Во время перерыва программы «Право на власть» Разумков сказал: «…если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, ежедневно, ежеминутно выливается на него, на семью, на близких, на людей, которые его поддерживают, и людей, которые за него проголосовали, то они были бы еще более эмоциональные и более жесткие в высказываниях».

Напомним, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко произошла перепалка в эфире «Право на власть» на «1 + 1». Оппоненты не могли договориться о дате дебатов, что длилось довольно долго.

Зеленский бросал президенту фразы: «Вас не перебивал народ пять лет, дайте мне сказать. Господин Порошенко, послушайте меня»; «Еще раз подчеркиваю: 19 апреля на НСК» Олимпийский «будут дебаты. Вы хотите сейчас, но я Вас приглашаю 19-го. Я закончу через пять лет, а Вы закончите 22-го числа».

В конце Зеленский добавил: «Сейчас я закончу. 19-го числа на НСК» Олимпийский «. Точка. До свидания».

Как писали «ФАКТЫ», 11 апреля глава предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов предложил провести дебаты между кандидатами в президенты с помощью телемоста. Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что телемоста в эфире «Суспільного» между кандидатами в президенты не будет, так как это запрещено правилами проведения дебатов.

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