Скотчем к столбу: в Киеве жестко проучили пьяного водителя, устроившего ДТП (видео)

Происшествия

В Киеве после ДТП водителя-виновника примотали скотчем к столбу, чтобы он не сбежал до приезда полиции. Случилось это на автозаправочной станции на Кольцевой дороге.

Видео задержания нарушителя силами общественности опубликовал «Киев Оперативный». Как говорят очевидцы, водитель и пассажирка после ДТП пытались еще и избить находившихся в поврежденной машине. Также есть подозрения, что за руль водитель-нарушитель сел после употребления алкоголя.

Воспользовавшись суматохой на АЗС, некий наркозависимый гражданин решил поживиться в магазине бутылкой шампанского. Эту попытку пресекли, а вора задержали.

Напомним, ранее в Киевской области полиция зафиксировала антирекорд — задержала водителя с 5 промилле алкоголя в организме. Чтобы бороться с пьяными водителями, в Украине предложено повысить штрафы.

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