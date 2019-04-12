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Скотчем к столбу: в Киеве жестко проучили пьяного водителя, устроившего ДТП (видео)
В Киеве после ДТП водителя-виновника примотали скотчем к столбу, чтобы он не сбежал до приезда полиции. Случилось это на автозаправочной станции на Кольцевой дороге.
Видео задержания нарушителя силами общественности опубликовал «Киев Оперативный». Как говорят очевидцы, водитель и пассажирка после ДТП пытались еще и избить находившихся в поврежденной машине. Также есть подозрения, что за руль водитель-нарушитель сел после употребления алкоголя.
Воспользовавшись суматохой на АЗС, некий наркозависимый гражданин решил поживиться в магазине бутылкой шампанского. Эту попытку пресекли, а вора задержали.
Напомним, ранее в Киевской области полиция зафиксировала антирекорд — задержала водителя с 5 промилле алкоголя в организме. Чтобы бороться с пьяными водителями, в Украине предложено повысить штрафы.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!