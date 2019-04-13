26.64 / 26.98 29.93 / 30.48
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Ломаченко — Кролла: видео нокаута

8:18 13 апреля 2019 735
Ломаченко избил Кроллу в чемпионском бою: видео нокаута
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) уверенно защитил титулы по версиям WBO и WBA в легком весе в поединке с британцем Энтони Кроллой (34 победы, 13 из них — нокаутом, 7 поражений, 3 ничьи).

Со старта боя наш соотечественник захватил инициативу, заставляя соперника исключительно обороняться. Уже в третьем раунде Кролла оказался в нокдауне (Лома даже начал досрочно праздновать победу), а в четвертом Василий добил британца, отправив того в глубокий нокаут.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что церемония взвешивания перед боем Ломаченко — Кролла перенесена из-за похорон.

Фото Twitter Top Rank Boxing

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины