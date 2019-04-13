Ломаченко — Кролла: видео нокаута

Спорт

Украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) уверенно защитил титулы по версиям WBO и WBA в легком весе в поединке с британцем Энтони Кроллой (34 победы, 13 из них — нокаутом, 7 поражений, 3 ничьи).

Со старта боя наш соотечественник захватил инициативу, заставляя соперника исключительно обороняться. Уже в третьем раунде Кролла оказался в нокдауне (Лома даже начал досрочно праздновать победу), а в четвертом Василий добил британца, отправив того в глубокий нокаут.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что церемония взвешивания перед боем Ломаченко — Кролла перенесена из-за похорон.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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