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Ломаченко — Кролла: видео нокаута
Украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) уверенно защитил титулы по версиям WBO и WBA в легком весе в поединке с британцем Энтони Кроллой (34 победы, 13 из них — нокаутом, 7 поражений, 3 ничьи).
Со старта боя наш соотечественник захватил инициативу, заставляя соперника исключительно обороняться. Уже в третьем раунде Кролла оказался в нокдауне (Лома даже начал досрочно праздновать победу), а в четвертом Василий добил британца, отправив того в глубокий нокаут.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что церемония взвешивания перед боем Ломаченко — Кролла перенесена из-за похорон.
Фото Twitter Top Rank Boxing
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