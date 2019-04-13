Хочу боя с Майки Гарсией, – Ломаченко

Спорт

После завершения боя против Энтони Кроллы, в котором Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) защитил чемпионские титулы по версиям WBA и WBO в легком весе, а также пояс журнала The Ring, украинец дал короткий комментарий прямо на ринге.

«Хочу поблагодарить своего доктора Нила Эл Эттреша, который сделал все возможное, чтобы мое плечо полностью восстановилось после операции, и я подошел к бою со стопроцентной готовностью. Также хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли в Staples Center и поддерживали меня в этом прекрасном поединке.

Что касается следующего соперника, то я продолжаю настаивать на поединке с Майки Гарсией. Посмотрим, как оно будет. Но я остаюсь в легкой весовой категории и хочу объединить все чемпионские пояса в этом дивизионе", — поделился своими эмоциями и дальнейшими планами Ломаченко.

Напомним, что американец Майки Гарсия является обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и IBF в легком весе, но свой последний поединок провел в полусреднем весе, уступив по очкам своему соотечественнику Эрролу Спенсу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко избил Кроллу, отправив британца в нокаут в четвертом раунде.

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