Общество

Известный писатель прекратил сотрудничество с "1+1" в знак протеста против политики телеканала

Украинский детский писатель Александр Дерманский решил прекратить сотрудничество с телеканалом «1+1». Причиной стала нынешняя политика телеканала.

На «1+1» Дерманский проработал 11 лет как сценарист, автор детской программы «Маріччин кінозал».

«Моя работа, и, соответственно, программа совсем не причастны к ТСН и политике канала. Я был автором детской программы „Маріччин кінозал“. Теперь не хочу им быть», — рассказал писатель «Укринформу».

Все, кто следил за творчеством Дерманского, одобрили его решение.

«Вот, не случайно, вы один из наших любимых писателей!» — поддержала коллегу детская писательница Юля Смаль.

Певица, художница и инициатор общественных проектов Анжелика Рудницкая напомнила, что в истории телеканала уж были нелицеприятные эпизоды, когда журналистам пришлось извиняться за проводимую политику. «Владелец (телеканала) заказывает музыку. Другие получают деньги за эту „музыку“. Затем просят прощения. Затем снова зарабатывают. Мы все уже видели это кино. Просто у главных персонажей были другие фамилии», — говорит Рудницкая.

Нашлись и те, кто еще раньше решил не иметь ничего общего с телеканалом.

Напомним, для части зрителей переломной точкой в восприятии телеканала «1+1» стал эфир программы «Право на владу» 11 апреля, когда в эфире неожиданно появился президент Петр Порошенко, а затем состоялось включение его политического оппонента Владимира Зеленского. Журналист «1+1» Юлия Бориско после этой программы призналась, что теперь поддерживает главу государства.

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