Ломаченко – Кролла: полное видео боя

Спорт

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на ринге легендарной арены Staples Center украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) защитил чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе, уверенно победив британца Энтони Кроллу (34 победы, 13 из них — нокаутом, 7 поражений, 3 ничьи).

Наш соотечественник был безоговорочным фаворитом поединка, и Василий подтвердил свой статус на ринге. Владея инициативой на протяжении всего боя, Ломаченко раз за разом проверял соперника комбинациями из двух-трех ударов, тем самым заставляя британца действовать исключительно от обороны.

В массированную атаку Лома пошел в концовке третьего раунда, на протяжении секунд тридцати просто избивая Кроллу возле канатов, и британца спас от нокаута лишь гонг. Впрочем, пауза лишь отсрочила досрочную победу нашего соотечественника — точный удар с правой в висок отправил Энтони на первой минуте четвертого раунда в глубокий нокаут, из которого тот уже не вышел.

После же боя Ломаченко, отвечая на вопрос, кого хочет видеть своим следующим соперником, сказал, что желает встретиться на ринге с американцем Майки Гарсией и стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть чемпионский бой Ломаченко — Кролла.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter