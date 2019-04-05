Спорт

Ломаченко – Кролла: где смотреть чемпионский бой за пояса WBА и WBО

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе (США) на знаменитой арене Staples Center состоится бой между украинцем Василием Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Энтони Кроллой (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи), в котором наш соотечественник будет защищать свои чемпионские пояса WBA, WBO и журнала The Ring

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ ЛОМАЧЕНКО — КРОЛЛА.

Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел 8 декабря, Василий победил единогласным решением судей пуэрториканца Хосе Педрасу, объединив титулы WBA и WBO, а Энтони 10 ноября также по итогам 12 раундов оказался сильнее Дауда Йордана из Индонезии.

Тем временем наш спортсмен завершил свою подготовку к бою, о чем отрапортовал на своей странице в Facebook: «Тренировочный лагерь завершился. До встречи на арене Стейплз Центр в Лос-Анджелесе».

В прямой трансляции бой Ломаченко — Кролла покажет на территории Украины телеканал «Интер». Начало эфира запланировано в субботу, 13 апреля, в 6 утра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали свои прогнозы на чемпионский бой Ломаченко — Кролла.

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