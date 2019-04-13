Выборы-2019 в Украине: Порошенко 14 апреля идет на стадион "Олимпийский"

Политика

Петр Порошенко перед вторым туром президентских выборов придет на НСК «Олимпийский» для дебатов. На стадионе Порошенко выступит в воскресенье, 14 апреля в 14.00.

В пресс-службе главы государства подтвердили, что выступление Порошенко будет открытым, приглашены журналисты при условии предварительной аккредитации.

Будет ли на стадионе Владимир Зеленский, пока не известно. Изначально именно Зеленский предложил дебатировать на стадионе, но на конкретную дату — 14 апреля — ответил отказом. В скандальном эфире «1+1» кандидат настаивал на дебатах 19 апреля — то есть в последний вечер перед предвыборным «днем тишины».

Администрация стадиона «Олимпийский» готова к дебатам не только 14 апреля, но и 19-го числа. Команда спорткомплекса уже встретилась с представителями штабов кандидатов и выяснила, что они по-разному представляют себе формат мероприятия.

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