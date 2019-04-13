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Принятие закона о языке: автор документа дала тревожный прогноз
Уже несколько недель Рада обсуждает только один закон — «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», при этом «Оппозиционный блок» как может, затягивает процесс. Каждую поданную ими же поправку они используют как повод провозглашать тезисы, которые разъединяют страну и вводят людей в заблуждение. Так считает автор законопроекта, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.
«Рассмотрение затягивается искусственно „Оппозиционным блоком“… Они используют каждую возможность и каждую поправку… Их цель — чтобы закона „О государственном языке“ вообще не было», — констатировала депутат в эфире ОбозТВ.
По ее словам, существует риск непринятия законопроекта во втором чтении из-за отсутствия кворума — в последние дни депутаты ставят все новые антирекорды посещаемости пленарных заседаний.
Тем не менее, считает Подоляк, законопроект еще может быть принят и подписан действующим президентом Украины Петром Порошенко после окончания второго тура президентских выборов, перед инаугурацией (т.е. до 3 июня 2019 года. Ред.).
«Я думаю, что мы одобрим до инаугурации (до 3 июня. — Ред.), и Порошенко будет иметь возможность подписать этот законопроект. Если конечно не будут выставляться какие-то дополнительные условия, чтобы его выхолостить», — сказала депутат.
Напомним, в первом чтении закон был принят еще в октябре 2018 года. При этом президент Украины Петр Порошенко потребовал от депутатов принять сбалансированный проект, который, «с одной стороны, мощно поддержит конституционный государственный статус украинского языка, а с другой — будет соответствовать европейским стандартам отношения к правам меньшинств».
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