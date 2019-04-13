В Украину прибыла партия американских Hummer для ВСУ (видео)

Украина

В Одесский порт прибыл груз военной техники, в частности, 35 машин Hummer, которые переданы Вооруженным силам Украины в США. Как заявил журналистам министр обороны Украины Степан Полторак, партию составляют 20 бронированных автомобилей, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения.

По его словам, вся техника будет сразу направлена в боевые части на линию соприкосновения.

Общий объем помощи США украинским военным за последнее время в министерстве обороны Украины оценили более чем в 400 млн долларов. В частности, Киев получил противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, разработка и производство новейшего вооружения продолжается и в Украине. Так, недавно стало известно о создании мощного электромагнитного оружия. С его помощью поражаются различные типы военных радиоэлектронных средств, в том числе системы энергопитания и передачи данных.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter