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Политика

В центре Киева вспыхнули два авто: подозревают поджог (фото, видео)

20:23 13 апреля 2019 56
Сгоревшее авто
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева, возле Арки Дружбы Народов, в субботу, 13 апреля, загорелись два легковых автомобиля. По словам руководителя пресс-службы управления ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги, спасатели не исключают версии об умышленном поджоге.

«Горят два автомобиля, спасатели работают на месте», — заявила она в комментарии УНН.

В сети появилось видео с места инцидента.

Очевидец, выложивший его в паблик dtp.kiev.ua, также поддержал версию об умышленном поджоге.

Напомним, на днях в Харькове за ночь сгорели сразу семь авто.

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