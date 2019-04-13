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В центре Киева вспыхнули два авто: подозревают поджог (фото, видео)
В центре Киева, возле Арки Дружбы Народов, в субботу, 13 апреля, загорелись два легковых автомобиля. По словам руководителя пресс-службы управления ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги, спасатели не исключают версии об умышленном поджоге.
«Горят два автомобиля, спасатели работают на месте», — заявила она в комментарии УНН.
В сети появилось видео с места инцидента.
Очевидец, выложивший его в паблик dtp.kiev.ua, также поддержал версию об умышленном поджоге.
Напомним, на днях в Харькове за ночь сгорели сразу семь авто.
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