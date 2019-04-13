В Украину вернули старинную грамоту, исчезнувшую из Киева во время войны (фото)

История современности

Сегодня на самолете в Украину доставлена грамота 1708 года, которую царь Московии Петр I направил последнему свободно избранному в XVIII веке митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому. На сохранение ее принял Национальный заповедник «София Киевская». Об этом «ФАКТАМ» сообщили его сотрудники. Самолет с реликвией прибыл в Киев ночным рейсом. Его встречал лично министр культуры Евгений Нищук.

- Мне в составе группы немецких и украинских ученых довелось участвовать в изучении истории этого документа, — рассказала кандидат исторических наук Татьяна Себта. — Грамота исчезла из Киева в годы Второй мировой войны: ее забрали из Библиотеки академии наук Украинской ССР и отвезли в Германию (как и многие другие культурные ценности — Авт.). В 1958 году первый директор Института истории и региональных студий Восточной Европы (находится в немецком городе Тюбингене) купил старинный документ за 2000 марок у антиквара. Грамота была размещена на стене в библиотеке центра и провисела там до тех пор, пока ее не увидела историк из Киева Наталья Синкевич. Коллега пришла к выводу, что грамота подлинная, сообщила это немецким историкам, после чего началось изучение вопроса, как раритет оказался в Германии. Дело закончилось тем, что в марте нынешнего года в Берлине состоялась церемония передачи грамоты Украине.

И вот теперь старинный документ доставлен в Киев. Будет ли он храниться в Софии Киевской, это вопрос. Ведь вывезен он во время войны из фондов Национальной научной библиотеки Украины имени Вернадского, которая является правопреемницей Библиотеки академии наук УСССР.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о судьбе старинной картины из коллекции Музея Ханенко, которая долгое время считалась сгоревшей в пожаре и была найдена в США.

*Фото со страницы в «Фейсбук» Нели Куковальской

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter