Падение из-за перегруза не грозит: в сети показали свежее фото Крымского моста

Украина

В сети появилось фото практически пустого Крымского моста. Его автор, блогер RoksolanaToday&Крым‏ напомнила, что на полуострове теоретически уже начался курортный сезон, однако наплыва туристов не наблюдается.

«Свежепереполненный мост Фурами, автомобилями туристов…», — написала она.

«Да не переживайте так! Со смердов бабла списали и ладушки. Лозунгов накидали и все в ажуре. А по поводу заполненности моста: глубинный народ копит на ботинки, пешком будут ходить, наверное», — предположил один из комментаторов.

А другой выдвинул версию о невидимых автомобилях, движущихся по мосту.

«Машины невидимые просто. Секретная технология», — написал он.

Напомним, ранее оккупанты предупредили, что Крымский мост закрывается для грузового транспорта. В качестве объяснения оккупационные власти придумали версию о жаре на полуострове. В течение всего летнего периода по мосту будет запрещено движение грузовых автомобилей общей массой свыше 12 тонн. Для водителей на мосту уже появились соответствующие информационные таблички. Для перевозки грузов предлагается пользоваться паромом.

Известный мостостроитель Георгий Росновский назвал не случайным тот факт, что на мосту постоянно вводятся ограничения для грузовиков.

Тем временем в попытках воскресить народную эйфорию от появления Крымского моста оккупанты решили воспользоваться беспроигрышным, как им казалось, вариантом. Было объявлено, что возле моста появится памятник… коту.

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