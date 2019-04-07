Украина

У России возникли новые проблемы с Крымским мостом: что происходит

Крымский мост закрывается для грузового транспорта. В качестве объяснения оккупационные власти придумали версию о жаре на полуострове. В течение всего летнего периода по мосту будет запрещено движение грузовых автомобилей общей массой свыше 12 тонн. Для водителей на мосту уже появились соответствующие информационные таблички. Для перевозки грузов предлагается пользоваться паромом.

Изначально крымские СМИ говорили о закрытии моста для тяжеловесного транспорта с 1 мая. Позднее появилось новое разъяснение: мост закроют с июня, когда днем установятся температуруры свыше +32 градусов.

Напомним, известный мостостроитель Георгий Росновский считает не случайным тот факт, что на мосту постоянно вводятся ограничения для грузовиков. Росновский сам является автором двух украинских проектов Керченского моста и рассказал «ФАКТАМ» о том, почему мост в Крым нельзя было строить на том месте, где это сделали оккупанты.

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