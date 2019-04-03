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Общество

Совсем из ума выжили: сеть возмутили планы оккупантов построить памятник возле Крымского моста

17:20 3 апреля 2019 327
мост
Инф. «ФАКТОВ»

В попытках воскресить народную эйфорию от появления Крымского моста оккупанты решили воспользоваться беспроигрышным, как им казалось, вариантом. Было объявлено, что возле моста появится памятник коту, а для «Кота Моста» был созданы странички в социальных сетях.

Тем не менее, идею пользователи соцсетей восприняли более чем прохладно. На страницах, где комментарии не модерируются, реакция на памятник коту была практически единодушная. Пользователи намекали, что инициаторы идеи сошли с ума, если не сказать грубее.

Подборку самых показательных комментариев собрал блогер «Крымский бандеровец» в Twitter.

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Напомним, социологи констатируют спад эйфории в России от аннексии Крыма. А политолог Андрей Окара убежден, что сейчас в Кремле лихорадочно подыскивают проекты для нового душевного подъема в России.

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