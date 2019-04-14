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В Канаде сгорел Украинский культурный центр: фото и видео с места ЧП
В Канаде сгорел Украинский культурный центр. Инцидент произошел в городе Гамильтон неподалеку от Торонто, сообщила в соцсети президент Канадско-украинского международного фонда поддержки Антонина Кумка.
Фото Facebook
По ее информации, здание сгорело полностью,
«Конгресс Украинцев Канады отдел Гамильтон с сожалением сообщает о пожаре в Украинском Культурном Центре (СУМ Гамильтон) минувшей ночью. Здание сгорело полностью. Также сгорели некоторые архивные документы», — написала Кумка в Facebook.
По данным местных источников, пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания на данный момент не известны.
В сети появилось видео с места инцидента.
Great work by very courageous firefighters pic.twitter.com/65dzibf4hM— m matias (@mike911ont) 13 апреля 2019 г.
Напомним, в субботу, 13 апреля, у здания посольства Украины в лондонском районе Кенсингтон произошла стрельба. Свидетели слышали не менее десяти выстрелов.
А в Киеве в ночь на 13 апреля у здания посольства России прогремел взрыв. При осмотре места происшествия выяснилось, что под землей случился разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге. Взрывом была повреждена тротуарная плитка. Вследствие ЧП никто не пострадал.
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