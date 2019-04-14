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Мир

В Канаде сгорел Украинский культурный центр: фото и видео с места ЧП

8:25 14 апреля 2019 123
Пожар в Гамильтоне
Инф. «ФАКТОВ»

В Канаде сгорел Украинский культурный центр. Инцидент произошел в городе Гамильтон неподалеку от Торонто, сообщила в соцсети президент Канадско-украинского международного фонда поддержки Антонина Кумка.

Фото Facebook

По ее информации, здание сгорело полностью, в т. ч. уничтожены архивные документы.

«Конгресс Украинцев Канады отдел Гамильтон с сожалением сообщает о пожаре в Украинском Культурном Центре (СУМ Гамильтон) минувшей ночью. Здание сгорело полностью. Также сгорели некоторые архивные документы», — написала Кумка в Facebook.

По данным местных источников, пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания на данный момент не известны.

В сети появилось видео с места инцидента.

Напомним, в субботу, 13 апреля, у здания посольства Украины в лондонском районе Кенсингтон произошла стрельба. Свидетели слышали не менее десяти выстрелов.

А в Киеве в ночь на 13 апреля у здания посольства России прогремел взрыв. При осмотре места происшествия выяснилось, что под землей случился разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге. Взрывом была повреждена тротуарная плитка. Вследствие ЧП никто не пострадал.

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