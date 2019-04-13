В Лондоне возле посольства Украины произошла стрельба

Мир

У здания посольства Украины в лондонском районе Кенсингтон произошла стрельба. Данные о происшествии поступали разные. Сначала издание Daily Express сообщило, что некий неизвестный открыл огонь по посольству из окна автомобиля. Полицейские начали стрелять в ответ. Свидетели услышали не менее десяти выстрелов.

По сведениям издания The Telegraph, некто врезался на серебристом автомобиле Mercedes в припаркованную у здания дипмиссии личную машину посла Украины Натальи Галибаренко (людей внутри не было). После чего полиция обстреляла нарушителя, увидев в нем угрозу для безопасности. При этом секретарь посольства Денис Сеник заявил, что стрельбу вела только полиция, а из салона протаранившей автомобиль посла машины никто не стрелял.

Позже также появилось уточнение, что неизвестный врезался в автомобиль посла намеренно. А вместо того, чтобы спокойно сдаться подоспевшим полицейским, принялся таранить автомобиль снова. Стражи порядка вынуждены были принять соответствующие меры.

Водитель задержан. Ранен ли он — пока не известно. Мотивы атаки выясняются. Никто из сотрудников посольства не пострадал. В последнее время украинские дипломаты не получали никаких угроз.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после стрельбы в Утрехте в Нидерландах была проведена масштабная антитеррористическая операция.

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