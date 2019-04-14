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Карпаты замело апрельским снегом: в сети показали впечатляющие фото
В сети показали новые фото заснеженной обсерватории на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах. Как сообщил в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост, на горе облачно, ветер восточный, 4−5 метров в секунду. Температура воздуха утром 13 апреля составляла минус 4 градуса по Цельсию, а утром 14 апреля — уже минус 5 градусов.
Утро 13 марта
Утро 14 марта
Напомним, в последний раз такие обильные осадки выпали в Карпатах 25 марта.
Также «ФАКТЫ» публиковали фото из Киева, куда в конце марта тоже ненадолго вернулась зима.
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