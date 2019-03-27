26.92 / 27.16 30.31 / 30.74
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Киев снова засыпает снегом: эксклюзивные фото

15:28 27 марта 2019 141
Снег в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

После ночного снегопада в Киеве, в некоторых районах столицы достаточно сильный снег шел и днем в среду, 27 марта. Фотографии мартовского снега интернет-пользователи активно выставляли в социальные сети. В том числе, и корреспондент «ФАКТОВ».

Также интернет-пользователи активно снимали видео с мартовским снегом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 28 марта, осадки «отодвинутся» в южные области Украины — там (кроме Одесской области) синоптики прогнозируют дождь со снегом.

Также сообщалось, что зима вернулась в украинские Карпаты — в районе горы поп Иван шел снег, видимость составляла не более 20 метров

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Киев
+2

Ветер: 2 м/с  C
Давление: 747 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины