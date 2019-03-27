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Киев снова засыпает снегом: эксклюзивные фото
После ночного снегопада в Киеве, в некоторых районах столицы достаточно сильный снег шел и днем в среду, 27 марта. Фотографии мартовского снега интернет-пользователи активно выставляли в социальные сети. В том числе, и корреспондент «ФАКТОВ».
Также интернет-пользователи активно снимали видео с мартовским снегом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 28 марта, осадки «отодвинутся» в южные области Украины — там (кроме Одесской области) синоптики прогнозируют дождь со снегом.
Также сообщалось, что зима вернулась в украинские Карпаты — в районе горы поп Иван шел снег, видимость составляла не более 20 метров
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.