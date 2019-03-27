Киев снова засыпает снегом: эксклюзивные фото

Общество

После ночного снегопада в Киеве, в некоторых районах столицы достаточно сильный снег шел и днем в среду, 27 марта. Фотографии мартовского снега интернет-пользователи активно выставляли в социальные сети. В том числе, и корреспондент «ФАКТОВ».

Также интернет-пользователи активно снимали видео с мартовским снегом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 28 марта, осадки «отодвинутся» в южные области Украины — там (кроме Одесской области) синоптики прогнозируют дождь со снегом.

Также сообщалось, что зима вернулась в украинские Карпаты — в районе горы поп Иван шел снег, видимость составляла не более 20 метров

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter