Украина

Страйк: офицер ВСУ показал видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе

В сети появилось очередное видео с передовой на Донбассе, где бойцы батальона «Донбасс-Украина» нанесли сокрушительный удар по позициям противника. Его выложил в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Отметим, в пресс-центре Штаба Операции объединенных сил сообщили, что 13 апреля на передовой были уничтожены два оккупанта, еще пятеро получили ранения. Среди личного состава ВСУ потерь нет.

Напомним, ранее офицер показал оперативное видео уничтожения блиндажа боевиков на Ясиноватской развязке.

Также он опубликовал шокирующее признание захваченного в плен боевика, жалующегося на возросшее мастерство украинских снайперов.

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