Украина

"Это большая беда": боевики в панике от профессионализма снайперов ВСУ (видео)

Террористы «ЛДНР» жалуются на мастерство снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе. Соответствующее видеопризнание одного из боевиков опубликовал в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По словам бандита, украинские военные по сравнению с 2014—2015 годами увеличили точность стрельбы, а в дополнение — получили бесшумное оружие.

«Буквально вчера хоронили хлопца… Зеленки нет еще, ветки голые. Он не укрылся, почувствовал, что тихо. Проходил мимо, возвращался в часть. Сняли очень профессионально», — говорит в кадре террорист.

«Мастерство у них (у снайперов ВСУ. — Ред.) выше. Работают очень хорошо», — сделал противник комплимент снайперам Операции объединенных сил.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали эффектное видео, на котором снайпер ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе уничтожил российского наемника с расстояния в 800 м.

Также сообщалось, как бойцы батальона «Донбасс Украина» отомстили боевикам за гибель своих побратимов — Яны Червоной и Александра Милютина — на передовой в начале апреля.

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