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Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийский»: онлайн-трансляция
На НСК «Олимпийский» в центре Киева началось предвыборное мероприятие, заявленное командой президента Украины как дебаты с его соперником Владимиром Зеленским. Стадион оцеплен силами Нацгвардии и полиции.
Стало известно, что модератором дебатов является председатель правления «Общественного радио» Андрей Куликов. Соответствующее предложение ему поступило от Петра Порошенко.
Напомним, представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского 12 апреля обсудили форматы и время проведения предвыборных дебатов на НСК «Олимпийский». 13 апреля в команде Петра Порошенко заявили, что он в любом случае перед вторым туром президентских выборов придет на НСК «Олимпийский» для дебатов.
Тем временем Владимир Зеленский до последнего времени настаивал на дебатах на НСК «Олимпийский» 19 апреля, в 19:00.
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