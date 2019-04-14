Политика

Настоящий взрыв позитива: у Порошенко рассказали, сколько человек сегодня собрались на «Олимпийском» (фото)

В Киеве на стадион «Олимпийский» пришли более 20 тысяч человек, чтобы послушать дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь президента Порошенко Святослав Цеголко.

«Настоящий взрыв позитива на стадионе „Олимпийский“. Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах, вышиванки, и невероятная вера в глазах. Больше всего поразил гимн, который прямо на стадионе пели 20 000 человек (жаль, что полиция умаляет количество собравшихся сегодня). На самом деле украинцев, которые требуют дебатов от кандидата Зеленского, гораздо больше», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», сегодня к стадиону подтянулись тысячи людей, жаждущих посмотреть на словесную битву двух кандидатов на высший государственный пост. Но кандидат в президенты Зеленский не пришел на дебаты. После этого президент Украины Порошенко спел известную украинскую песню «Ти ж мене підманула».

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