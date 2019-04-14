- 19:02 Полиция Киева получила сообщения о минировании нескольких крупных объектов: что об этом известно
- 18:37 ЧП на шахте в Донецкой области: есть погибший и пострадавшие
- 18:17 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 18:12 Экзамен по вождению будут снимать на видео: в Украине изменили порядок выдачи водительских удостоверений
- 17:58 Украинец Пахнюк стал вице-чемпионом Европы по спортивной гимнастике
- 17:43 «Ти ж мене підманула»: Порошенко спел песню для Зеленского
- 17:15 От удара из машины выпал двигатель: двое украинцев погибли в ДТП в Польше
- 16:37 Боевики обстреляли из «Градов» село на Донбассе: жуткие фото последствий
- 16:36 15 апреля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Татьяна Майкова
- 15:49 Порошенко уволил скандально известного Семочко
«Ти ж мене підманула»: Порошенко спел песню для Зеленского (видео)
Президент Украины Петр Порошенко, который пришел 14 апреля к стадиону «Олимпийский» в Киеве, чтобы участвовать в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, спел известную украинскую песню «Ти ж мене підманула».
Это произошло после того, как Зеленский, пригласивший Порошенко на дебаты на этот стадион, сам туда не пришел.
Как писали «ФАКТЫ», к стадиону подтянулись тысячи людей, жаждущих посмотреть на словесную битву двух кандидатов на высший государственный пост.
Ранее представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского 12 апреля обсудили форматы и время проведения предвыборных дебатов на НСК «Олимпийский». 13 апреля в команде Петра Порошенко заявили, что он в любом случае перед вторым туром президентских выборов придет на НСК «Олимпийский» для дебатов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..