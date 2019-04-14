«Ти ж мене підманула»: Порошенко спел песню для Зеленского (видео)

Политика

Президент Украины Петр Порошенко, который пришел 14 апреля к стадиону «Олимпийский» в Киеве, чтобы участвовать в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, спел известную украинскую песню «Ти ж мене підманула».

Это произошло после того, как Зеленский, пригласивший Порошенко на дебаты на этот стадион, сам туда не пришел.

Как писали «ФАКТЫ», к стадиону подтянулись тысячи людей, жаждущих посмотреть на словесную битву двух кандидатов на высший государственный пост.

Ранее представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского 12 апреля обсудили форматы и время проведения предвыборных дебатов на НСК «Олимпийский». 13 апреля в команде Петра Порошенко заявили, что он в любом случае перед вторым туром президентских выборов придет на НСК «Олимпийский» для дебатов.

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