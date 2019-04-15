Политика

В Украине вывесили провокационные билборды с Порошенко: что это значит?

В Украине появились странные билборды, выполненные в стиле политической рекламы кандидата в президенты Петра Порошенко и надписью «Конец».

В Администрации президента Украины заявляют, что не причастны к появлению таких билбордов со стилистикой предвыборной кампании Порошенко. Об этом сообщил заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко, передает Громадське.

«Да вы смеетесь? Мы же не такие идиоты, чтобы такое вешать, такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным», — сказал он.

Одновременно Горковенко полагает, что к появлению этих бордов может быть причастен мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. По его словам, такие билборды сначала появились именно в Черкассах.

«Он (Бондаренко — ред.) формально является представителем „Батькивщины“, а неформально, в связи с тем, что говорят люди из политических кругов Черкасс, он активно включился в избирательную кампанию Зеленского», — резюмировал Горковенко.

В полиции же заявили, что такие агитационные билборды были размещены с нарушением законодательства, поэтому их снимут. Об этом сообщил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, сообщает «Украинская правда».

По его словам, борды не содержат информации об учреждении, которое их печатало, тираж, информации об ответственных за выпуск лиц, заказчика этих материалов. Тракало отметил, что распространение наружной рекламы без такой информации влечет за собой наложение штрафа, а сами билборды коммунальные службы снимут.

Как писали «ФАКТЫ», 11 апреля в сети появилось видео, на котором победителя первого тура президентской гонки Владимира Зеленского сбивает грузовой автомобиль. Затем появляется дорожка кокаина и надпись: «У каждого своя дорога».

После появления видео разгорелся скандал. В полиции открыли уголовное производство и расценили данный видеоролик как призыв к убийству.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter