Политика

У Порошенко требуют открытия дела против создателей "Слуги народа" за расстрел Рады и похороны президента

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обратилась в МВД с депутатским запросом об открытии уголовного дела на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала «Слуга народа» за эпизоды расстрела парламента и похороны президента. Напомним, 5 апреля Ирина Геращенко обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями и с другой сексуальной ориентацией.

Свой запрос министру МВД Арсену Авакову (которого не было в Раде) Геращенко озвучила в пятницу, 12 апреля, во время часа вопросов к правительству.

Политик подчеркнула, что действия полиции должны быть зеркальными ко всем, кто распространяет язык вражды.

Геращенко отметила, что приветствует решение возбудить уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура.

«Но сейчас хочу, чтобы мой вопрос воспринимался, как депутатское обращение. Будет ли сегодня, также зеркально, заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма „Слуга народа“ и исполнителя главной роли, в которой расстреливают парламент, а затем проходят похороны президента», — сказала вице-спикер.

Геращенко напомнила, что Надежда Савченко «за подобные мысли только, содержится в следственном изоляторе».

Также политик поинтересовалась: «Означает ли это, что теперь за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело?«

Вместо Авакова в Раде присутствовал его заместитель Вадим Троян. Он посоветовал подать в МВД официальное обращение и пообещал «обоснованный ответ в законный срок».

Как писали «ФАКТЫ», в четверг, 11 апреля, в сети появилось видео, на котором победителя первого тура президентской гонки Владимира Зеленского сбивает грузовой автомобиль. Ролик в полиции расценили как призыв к убийству и открыли уголовное производство.

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