Мир

Американка избила мужа, который промолчал в ответ на вопрос, хорошенькая ли она

Жительница города Ларедо (американский штат Техас) Лизет Гваделупе Рамирес попала в полицию за избиение супруга. Как рассказал побитый муж, 20-летняя благоверная набросилась на него с кулаками, когда он промолчал в ответ на ее вопрос, хорошенькая ли она. Сам супруг утверждает, что просто ее не услышал. Однако его молчание расстроило и разозлило даму, ожидавшую комплиментов.

Инцидент произошел в кинотеатре. Пара была вынуждена уйти оттуда, недосмотрев фильм. По пути домой Рамирес продолжала бить мужа в машине. Побои продолжились и дома. Досталось от нее и другому члену семьи, который попытался вмешаться в конфликт и разнять драку. В итоге пришлось вызвать полицию, чтобы обуздать распоясавшуюся женщину.

Поначалу, как сообщает Fox News, Лизет пыталась повернуть дело так, будто была вынуждена защищаться от мужа, который якобы пытался ее задушить. Но потом признала его версию событий.

Рамирес, так и не дождавшуюся ответа на вопрос «кто на свете всех милее», обвинили в нападении на двух человек и домашнем насилии. Пока что она отпущена на свободу под залог в размере 16 тысяч долларов.

Пользователи сети сочувствовали пострадавшему. «Он просто не хотел лгать», — писали в комментариях. А кто-то давал советы Лизет: «Чтобы быть хорошенькой, надо приложить больше усилий: потерять пару килограммов, больше улыбаться, стараться быть полюбезнее и не болтать в кино во время фильма».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter