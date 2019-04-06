Общество

В сеть попали фото маршрутки, которая буквально цепляет асфальт

В сети показали фото киевской маршрутки № 401, которая из-за неровностей асфальта вынуждена ехать, цепляя его. Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале Kyiv LIVE.

«Суровые будни 401 маршрутки. На неровностях правый угол даже асфальт „цепляет“…» — говорится в подписи к снимку.

На фото можно увидеть маршрутку, которая из-за неровностей проезжей части едет почти на боку.

Ранее в сети опубликовали видео, снятое пассажиром киевской маршрутки, которая выехала на встречную полосу движения. Инцидент произошел в Киеве на маршруте № 408.

Как писали «ФАКТЫ», ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что к 2030 году пассажирские маршрутки в Украине будут заменены неопланами и их аналогами.

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