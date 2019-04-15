В Киеве ищут мужчину, убившего покупателя "Сильпо" одним ударом: полиция показала фото

Происшествия

Полиция Киева разыскивает мужчину, который в начале апреля в супермаркете «Сильпо» в Киеве ударил посетителя, после чего тот скончался.

Правоохранители в рамках расследования уголовного производства обращаются ко всем, кому что-то известно об инциденте на улице Петра Калнышевского в Киеве, личности подозреваемого и его местонахождении, сообщить по телефонам (098) 639−74−80; (067) 976−39−20 или на линию «102».

Приметы мужчины: возраст 30−35 лет, рост примерно 170−175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами.

Напомним, ЧП произошло в торговом зале супермаркета «Сильпо» в ТЦ «Полярный» на улице Калнышевского, 2, в Киеве. Возле отдела, где производят пиццу, между двумя молодыми людьми возникла перепалка. В ходе ссоры один из них ударил оппонента в голову. Пострадавший упал и на следующий день скончался.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.

Напомним, в начале года в Киеве бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный одним ударом убил сотрудника УГОУ Василия Хмелюка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства водителя Uber.

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