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Украина

Дело Гандзюк: суд принял новое странное решение по Мангеру

12:58 15 апреля 2019 783
Владислав Мангер
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве суд отказался продлить отстранение от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Такое решение принял Шевченковский районный суд столицы.

Так, сторона обвинения просила продлить отстранение Мангера на 2 месяца, подчеркивая на рисках давления на потенциальных свидетелей и необходимости проведения допросов и экспертиз, сообщает Громадське.

Адвокаты Мангера возражали, чтобы суд продлил отстранение от должности, подчеркивая, что должность их подзащитного не предусматривает влияния на депутатов, так как он лишь координирует проведение совещаний. Сторона защиты добавила к материалам заявление депутатов областного совета с требованием вернуть Мангера на должность.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на Владислава Мангера надели электронный браслет.

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