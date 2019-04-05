Дело Гандзюк: на Мангера надели электронный браслет

Украина

На голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, надели электронный браслет. Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Сегодня в обед господин Мангер был приглашен в Днепровский отдел полиции города Херсона, где в исполнение определения суда ему одели электронное средство слежения», — сказал он, пишет «Украинская правда».

По его словам, полиция, по решению суда, будет отслеживать его передвижения. Мангер имеет право перемещаться по Херсону, выезд за пределы города осуществляется только с разрешения следователя СБУ.

Как писали «ФАКТЫ», 4 апреля Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство защитников председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера об уменьшении размера залога для Мангера (был установлен на уровне 2,5 млн гривен). Также не удалось провести тестирование Владислава Мангера на полиграфе.

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