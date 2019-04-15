Происшествия

Под Ровно со стрельбой задержали водителя, таранившего полицейских: фото и видео с места ЧП

В понедельник, 15 апреля, во время преследования пьяного нарушителя правил дорожного движения на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» в районе Ровно полицейским пришлось применить оружие. Об этом сообщили в областном главке полиции. Ранее подобная ситуация произошла на автотрассе Одесса-Киев, где полиции пришлось преследовать пьяного водителя фуры.

ЧП под Ровно произошло около трех часов ночи. Полицейские, дежурившие на дороге, заметили вблизи села Александрия иномарку, которая грубо нарушая правила дорожного движения, создавала опасные ситуации для других машин.

Патрульные полицейские, которые несли службу на автомобиле Mitsubishi Outlander, подали нарушителю требование об остановке, однако тот лишь увеличил скорость и помчался в направлении Ровно.

Вблизи села Малый Житин, убегая на большой скорости от полицейских, водитель BMW протаранил служебный автомобиль Toyota Prius, который двигался впереди в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками. После этого, совершая маневр разворота, на полосе встречного движения правонарушитель столкнулся еще и с другим полицейским авто — Mitsubishi Outlander, который пытался заблокировать движение.

Чтобы остановить машину, которая своими действиями создавала опасность для окружающих, старший лейтенант полиции произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия по колесам автомобиля. Только после этого водитель BMW сдался правоохранителям.

Как оказалось, за рулем находился 32-летний житель села Витковичи Березновского района.

Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии: алкотестер показал 1,62 промилле.

При осмотре в салоне авто нарушителя следственно-оперативная группа обнаружила травматический пистолет без соответствующих документов.

В результате ДТП двое работников патрульной полиции с ушибами тела обратились в больницу. Кроме того, незначительные травмы получил и пассажир автомобиля BMW, 32-летний односельчанин водителя. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 14 апреля на перекрестке проспекта Победы с улицей Туполева произошло дорожное происшествие с участием трех автомобилей Mitsubishi, Toyota и Nissan. А на днях в Киеве после ДТП водителя-виновника примотали скотчем к столбу, чтобы он не сбежал до приезда полиции. Случилось это на автозаправочной станции на Кольцевой дороге.

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