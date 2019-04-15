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Украина

В Украине создали новую машину для управления боем (фото, видео)

14:43 15 апреля 2019 1573
Командно-штабная машина БТР-3КШ
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине разработали и создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ, предназначенную для управления подразделениями в условиях современного боя. Ранее сообщалось об успешных полевых испытаниях контрбатарейного радара, который «видит» снаряды, а мощная цифровая система «строит» траектории их полетов


Как сообщают в «Укроборонпроме», машина оборудована новейшей автоматизированной системой управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целях и средствах огневого поражения.

Сообщается, что такую информацию могут передавать командиры отделений, отдельных боевых машин, расчетов, наводчиков, беспилотников, контрбатарейных радаров и других участников боя. А система управления выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

Также у БТР-3КШ есть собственные беспилотные комплексы, позволяющие самостоятельно получать уточненную информацию. Машина оборудована боевым модулем с дистанционным управлением 12,7-мм пулеметом, оснащенныс дневным и тепловизионным прицелом с дальномером, а также системой постановки дымовой завесы.

Разработчики утверждают, что в машину можно интегрировать любой беспилотный комплекс и легкий боевой модуль.

Для обеспечения комфортных условий работы 9 членов экипажа значительно увеличили пространство рабочей зоны, расширили боковые двери, заменили сидения и установили мощную систему кондиционирования воздуха. Максимальная скорость командно-штабной машины — до 100 км / ч, она способна форсировать водные преграды вплавь.

Сообщается, что в данный момент «Киевский бронетанковый завод» готовит БТР-3КШ к заводским испытаниям, после чего готов начать государственные испытания с участием украинских военных с целью начала серийного производства этих машин для украинской армии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинском оборонпроме разработали и освоили производство нового электромагнитного оружия, которое позволяет поражать различные типы военных радиоэлектронных средств, в том числе системы энергопитания и передачи данных.

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