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В Украине испытали мощное контрбатарейное вооружение (видео)
В Украине успешно прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК. Ранее сообщалось об успешных испытаниях крылатой ракеты «Нептун», которую вскоре поставят на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
«Радар „видит“ снаряды, а мощная цифровая система „строит“ траектории их полетов. Это позволит в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожать вражескую артиллерию», — говорится в комментарии к видео, которое на своей страничке в социальных сетях выложил президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, благодаря этому вооружению, украинские военные могут на расстоянии десятков километров устанавливать точное место нахождения артиллерии противника, минометов, комплексов ПВО и тактических ракет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области прошел очередной этап испытания отечественных ракетных систем «Ольха М», которые в ближайшее время должны начать поставлять в ВСУ.
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