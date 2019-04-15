«Вереницы авто»: в сети показали свежие фото Крымского моста, снятые с воздуха

Украина

В сети появились новые фото Крымского моста, который оккупанты незаконно построили через Керченский пролив. Фото опубликовал в Twitter известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«Сегодняшнее, свежее! Караваны царь мостиком идут мои!» — написал блогер.

«Что-то и правда траффик не ахти. И это дорога не в райцентр какой-нибудь, а на целый полуостров с миллионами людей», — написал один из пользователей в комментариях к фото.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Крымский мост закрыли для грузового транспорта. В качестве объяснения оккупационные власти придумали версию о жаре на полуострове. В течение всего летнего периода по мосту будет запрещено движение грузовых автомобилей общей массой свыше 12 тонн. Для водителей на мосту уже появились соответствующие информационные таблички. Для перевозки грузов предлагается пользоваться паромом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter