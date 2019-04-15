26.69 / 26.95 30.08 / 30.49
Киев: +3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Вереницы авто»: в сети показали свежие фото Крымского моста, снятые с воздуха

23:40 15 апреля 2019 85
Крымский мост
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились новые фото Крымского моста, который оккупанты незаконно построили через Керченский пролив. Фото опубликовал в Twitter известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«Сегодняшнее, свежее! Караваны царь мостиком идут мои!» — написал блогер.

«Что-то и правда траффик не ахти. И это дорога не в райцентр какой-нибудь, а на целый полуостров с миллионами людей», — написал один из пользователей в комментариях к фото.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Крымский мост закрыли для грузового транспорта. В качестве объяснения оккупационные власти придумали версию о жаре на полуострове. В течение всего летнего периода по мосту будет запрещено движение грузовых автомобилей общей массой свыше 12 тонн. Для водителей на мосту уже появились соответствующие информационные таблички. Для перевозки грузов предлагается пользоваться паромом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины