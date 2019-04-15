Украина

В России продлили срок следствия по делу украинских моряков

В России продлили срок следствия по делу украинских военнопленных — 24 моряков судов ВМС, захваченных осенью 2018 года у берегов оккупированного Крыма. Ранее российский правозащитный центр «Мемориал» признал, что украинские военные моряки являются военнопленными, а керченский инцидент — международным военным конфликтом.

Как сообщает адвокат Николай Полозов, следствие ФСБ продлило срок предварительного расследования по делу против военнопленных моряков на три месяца — до конца августа. «Также, следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных — до конца июля», — сообщает он.

Тем временем руководитель Московской городской коллегии адвокатов «Форт» Сергей Бадамшин уточняет, что срок содержания украинцам хотят продлить до 26 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на протесты адвокатов, в России провели комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу украинским морякам.

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