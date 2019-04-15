Убийство фермера под Киевом: вскрылись важные детали

Происшествия

Мужчиной, жестоко убитым в ночь на 15 апреля в городе Фастов Киевской области, оказался 42-летний Олег Коломиец. Он был директором фермерского хозяйства «Тризуб» (село Веприк Фастовского района), соучредителем компании «Агродом Фортуна» и депутатом Фастовского райсовета.

Как сообщает Газета-по-украински, в своем районе Коломиец был известен как борец с незаконной вырубкой леса. Также на своем посту он противостоял незаконных схемам с земельными участками, неоднократно становился участником конфликтов на этой почве.

Мотивы убийцы пока не выяснены. Киллеру удалось скрыться. Полиция ведет опрос соседей и родственников.

Пока можно сказать, что убийца совершил преступление явно не с целью ограбления: ничего из личных вещей погибшего не пропало.

Коломиец был убит на ступеньках у входа в дом. Киллер выстрелил четыре раза: две пули попали в область живота и еще две в ноги. Убийца (или убийцы) воспользовались пистолетом — на месте преступления обнаружились именно пистолетные гильзы.

Напомним, в 2018 году в полиции было объявлено, что в Украине наметилась тенденция к сокращению числа убийств и других тяжких преступлений.

Фото dosye.com.ua

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