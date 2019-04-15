- 17:14 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 17:13 Делом Савченко и Рубана занялись новые адвокаты
- 17:08 В Киеве вандалы изуродовали Аллею муз: сеть в бешенстве
- 17:02 Российская попадья приняла участие в конкурсе красоты в дни Великого поста: поплатился муж-священник
- 16:54 В школе распылили сразу 4 баллончика газа: выяснилась причина массового отравления детей в Черкассах
- 16:46 В Мариуполе вооруженный мужчина устроил переполох в детской стоматологии
- 16:39 Оккупанты разместили военную технику на набережной в Крыму
- 16:37 Ани Лорак в латексе заинтриговала новым клипом
- 16:29 Убийство фермера под Киевом: вскрылись важные детали
- 16:28 Влад Яма стал жертвой автоворов в Одессе
Убийство фермера под Киевом: вскрылись важные детали
Мужчиной, жестоко убитым в ночь на 15 апреля в городе Фастов Киевской области, оказался 42-летний Олег Коломиец. Он был директором фермерского хозяйства «Тризуб» (село Веприк Фастовского района), соучредителем компании «Агродом Фортуна» и депутатом Фастовского райсовета.
Как сообщает Газета-по-украински, в своем районе Коломиец был известен как борец с незаконной вырубкой леса. Также на своем посту он противостоял незаконных схемам с земельными участками, неоднократно становился участником конфликтов на этой почве.
Мотивы убийцы пока не выяснены. Киллеру удалось скрыться. Полиция ведет опрос соседей и родственников.
Пока можно сказать, что убийца совершил преступление явно не с целью ограбления: ничего из личных вещей погибшего не пропало.
Коломиец был убит на ступеньках у входа в дом. Киллер выстрелил четыре раза: две пули попали в область живота и еще две в ноги. Убийца (или убийцы) воспользовались пистолетом — на месте преступления обнаружились именно пистолетные гильзы.
Напомним, в 2018 году в полиции было объявлено, что в Украине наметилась тенденция к сокращению числа убийств и других тяжких преступлений.
Фото dosye.com.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?