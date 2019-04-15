Делом Савченко и Рубана занялись новые адвокаты

Общество

Дело Надежды Савченко и Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке теракта, которое рассматривалось в понедельник, 15 апреля, Броварском суде Киевской области, снова затягивается.

Как сообщает «5 канал», новым назначенным государственным защитникам фигурантов необходимо дополнительное время для ознакомления с материалами дела и общения со своими подзащитными.

Бесплатных адвокатов для Савченко и Рубана назначили утром по ходатайству прокуроров, потому что на заседание не пришли платные защитники, а без адвокатов суд не может рассматривать дело.

Фигуранты дела таким решением судей недовольны. И Надежда Савченко, и Владимир Рубан написали заявления об отказе от государственных защитников. Однако эти просьбы суд не удовлетворил.

Напомним, Савченко и Рубан были арестованы в марте 2018 года. Народный депутат Савченко подозревается в создании террористической группы, подготовке теракта, захвата власти и покушения на жизнь высших государственных деятелей. Еще один пункт обвинений касается незаконного обращения с оружием.

Рубана подозревают в подготовке теракта и незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Он был задержан на линии разграничения при попытке ввезти партию оружия на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщали «ФАКТЫ», дело Савченко-Рубана неоднократно передавали по разным судам Украины. Сначала планировали рассматривать его в суде Славянска, затем местом для судебного процесса был выбран Чернигов. После того, как и там судейская коллегия взяла самоотвод, дело отправили в Соломенский районный суд Киева, а затем в Дарницкий районный суд. В итоге процесс начался в Броварском суде Киевской области.

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