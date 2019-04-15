Украина

Зато не кормят Украину: в сети показали достижение «русского мира» на Донбассе (фото)

В сети опубликовали фото некогда современного аэропорта в Луганске и то, что осталось от воздушных ворот областного центра сейчас, после того как на Донбасс «завезли» «русский мир». Фото в Twitter опубликовал пользователь с ником Ukr Che.‏

Пользователи соцсети так прокомментировали шокирующие фото:

Напомним, вооруженное противостояние в районе луганского аэропорта началось 8 апреля 2014 года. Оно обострилось к началу июня, поэтому из-за постоянных стычек и обстрелов были прекращены гражданские рейсы, но еще летали военно-транспортные самолеты, доставлявшие бойцов, технику и боеприпасы.

6 июля по аэропорту начали работать вражеские «Грады». Кроме них здание постоянно обстреливали тяжелая артиллерия и танки. Неоднократные попытки прорвать кольцо окружения с внешней стороны были безуспешными.

Через несколько дней боевики полностью блокировали аэропорт. Круговую оборону луганского летовища держали 146 дней. Основной удар приняли на себя бойцы 25-й бригады, 80-й отдельной аэромобильной бригады и 1-й танковой бригады.

Лишь ночью 1 сентября украинским военным удалось выйти из района разрушенного практически до основания аэропорта, взорвав перед этим взлетную полосу.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью ветерана внешней разведки, генерал-лейтенанта запаса Василия Богдана, который рассказал, как можно было отстоять Донецк и Луганск в начале «русской весны».

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