В России заявили о полном прекращении сотрудничества с НАТО

Мир

Власти России полностью прекратили контакты с НАТО по военным и гражданским вопросам. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обвинил в этом Альянс, который «отказался от позитивной повестки дня» в отношениях с Москвой. Напомним, в последнее время НАТО усиливает свое военное присутствие в Черном море в ответ на активную милитаризацию этого региона Россией после незаконной аннексии Крыма.

По словам Грушко, нынешняя ситуация, когда РФ и НАТО находятся в состоянии холодной войны, наиболее продолжительная за всю историю.

Российский дипломат заявил, что «все здравомыслящие люди» надеются на то, что вооруженного конфликта между Россией и НАТО не произойдет. Но при этом он не исключил риск «непреднамеренных инцидентов», которые могут возникнуть из-за «неправильного трактования намерений».

Напомним, НАТО заморозил контакты с Россией в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины. Позднее россияне проявили агрессию в районе Керченского пролива, захватив украинские суда и 24 военных моряков, которым инкриминируют нарушение госграницы РФ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по мнению военного обозревателя Александра Гольца, НАТО не будет затевать третью мировую войну с Россией из-за права прохода украинских кораблей Керченским проливом.

Эксперт в сфере международных отношений и международной безопасности Павел Лузин отмечает, что в сфере обычных вооружений Россия никогда не сможет быть равной войскам НАТО, но по политической готовности применять военную силу Кремль превосходит Альянс. НАТО для проведения союзнической военной кампании нужны очень веские основания. А России для использования военной силы нужно только желание узкой группы лиц или даже одного человека в Кремле.

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